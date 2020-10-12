Полицейские Туркестанской области обнаружили наркотики с помощью служебной собаки по кличке Минти.

К диспетчерам дежурной части Сарыагашского РОП поступило сообщение из приграничного пропускного контроля «Жибек жолы»: на пункте пропуска служебная собака пограничников по кличке Минти унюхала у одного из иностранцев, который направлялся в сторону Республики Узбекистан, запрещённые вещества. На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы Сарыагашского РОП.

Обыскав мужчину, оперативники обнаружили в кармане подозреваемого пакет с наркотическим средством со специфическим запахом, который был изъят. Согласно экспертизе вещество оказалось «высушенной марихуаной» весом около 8 гр.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, сотрудники полиции Туркестанской области предупреждают граждан, что за незаконное хранение, перевозку и сбыт, а также выращивание и распространение наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность. Стражи порядка призывают жителей области вести здоровый образ жизни и отказаться от пагубных привычек.