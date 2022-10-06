Завораживающие кадры с фотоловушек Аксу-Джабаглинского заповедника

Удивительной красоты горный ландшафт Аксу-Джабаглинского заповедника завораживает и врезается в память окончательно и бесповоротно.

Самый первый и старейший заповедник Центральной Азии Аксу-Жабаглы по праву считается сокровищницей редких растений и животных.

Снежный барс, Тянь-шаньский бурый медведь, архар, краснокнижная каменная куница, туркестанская рысь, индийский дикобраз, широкоухий складчатогуб, белобрюхий стрелоух, синяя птица, филин, балобан, стервятник, бородач, беркут, орел-карлик, змееяд, черный аист, краснополосый полоз, желтопузик, данатинская жаба. И это еще не весь перечень обитающих здесь животных.

Правда увидеть зверей и птиц можно ранним утром и лишь в определенное время года, говорят специалисты. Вооружившись биноклями, туристы могут разглядеть животных на склонах, правда, очень редко. В основном повстречать можно горных архаров, а вот мохнатые, как правило, обитают в самой верхушке гор и увидеть их через бинокль — крайне редкое везение.

Уникальные кадры диких животных

Заглянуть за кулисы богатого животного мира помогают 25 фотоловушек, установленных в трудноступных местах. Информация с них собирается лишь 5-6 раз в год. Учитывая, что животные не всегда попадают в объективы камер, архив видео обновляется нечасто.

Этими уникальными кадрами в ответ на официальный запрос OTYRAR поделился Комитет лесного хозяйства и животного мира.

На кадрах запечатлен взрослый краснокнижный Тянь-Шаньский бурый медведь. Виды с верхушки гор впечатляют.

А на этом видео запечатлена вероятно семья снежных барсов. В первые секунды их трое, один из барсов отходит в сторону, оставшиеся двое будто пытаются отыскать что-то съедобное сквозь снег и камни.

А здесь снова снежный барс топчет лапками на месте и затем уходит. Величественный, красивый барс имеет светлый, дымчато-серый мех с кольцеобразными темными пятнышками. Кстати, рисунок пятен уникален для каждой особи.

На территории заповедника насчитывается 2489 видов животных и птиц. Из них 52 вида млекопитающих, птиц 299 вида, пресмыкающихся 11 вида, земноводных 3 вида и 2124 вида беспозвоночных.

Удивительной красоты виды

Что касается местной флоры, территория заповедника богата лекарственными растениями. Различными целебными свойствами обладают более 200 видов. Также здесь произрастают порядка 30 видов редких краснокнижных растений. Одни только тюльпаны Грейга притягивают сюда экотуристов со всего мира. Увидеть их можно лишь в первой половине мая. Срок цветения довольно короткий.

Кстати, туристов здесь не так много. Здесь не развивают инфраструктуру и не планируют возводить горные курорты, в приоритете — сберечь красоту для будущих поколений.

«Сюда приезжают туристы, в основном группами, но так чтобы как Кольсай и Кайынды были разработаны туристические маршруты с удобными деревянными тропинками и налажен поток, нет. Этот заповедник как резерв, наша страна пытается сохранить его для наших внуков и правнуков в таком же нетронутом диком виде», — говорит местный гид.

Достопримечательностью заповедника является каньон реки Аксу. Спуститься к воде можно пешим ходом или же на лошади. Вас сопроводит гид, путь для спортивно подготовленных займет около 40 минут вниз и около часа обратно. Усталось от изнутрительного маршрута компенсируется водой насыщенно голубого цвета.

Как попасть на территорию озраняемой зоны Аксу- Жабаглы?

Итак, попасть на территорию заповедника Аксу можно двумя способами: обратившись в турфирму и поехать в составе туристической группы. По ценам и условиям обращаться напрямую к гидам.

Что касается самостоятельной поездки, для начала необходимо заранее оставить заявку на посещение заповедника по номеру телефона 8 775 107 53 00, это номер сотрудника отдела туризма.

Расстояние от Шымкента до поселка Жабаглы примерно 80 км. Надо будет подъехать к музею Аксу Жабаглы, подняться на второй этаж. Там заполнить необходимые документы. Вход взрослому человеку в этом году стоит 726 тенге, студентам — 606 тенге, школьникам — 506 тенге.

Если вы заранее отправили заявку, и вам ее подтвердили, вас уже будет ожидать машина с экскурсоводом. Час машины с водителем обойдется примерно в 4 тысячи, как правило выезд в горы с учетом спуска на каньон займет не менее 4 часов. Итого около 16 тысяч уйдет на аренду машины, еще 1200 тенге необходимо будет заплатить за услуги гида.

По жилью на территории заповедника есть домик, там можно арендовать комнаты, условия самые простые, цены доступные. Кроме этого в поселке Жабаглы есть еще гостиницы и дома в аренду. Можно приехать ранним утром и вернуться домой вечером, не оставаясь на ночлег.

И запомните, с детьми спускаться к каньону Аксу крайне опасно. Дорогу смогут осилить лишь взрослые, подготовленные дети.