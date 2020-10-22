Ее проводят в рамках подготовки к возможной второй волне коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным городского управления здравоохранения, всего планируется провести аттестацию 900 врачей-специалистов, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

«С сегодняшнего дня в целях повышения квалификации медперсонала мы проводим массовую аттестацию персонала станций скорой помощи. То есть они будут обучаться оказывать первую помощь и определять состояние пациентов по четырем уровням (легкая, средняя, умеренно тяжелая и тяжелая). Это очень важная аттестация. Так как она позволит нам определить квалификацию специалистов и оценить ход дальнейшего развития», — сказал и.о. руководителя управления здравоохранения города Шымкент Бахытжан Позилов.

Он также отметил, что данные меры очень важны для сотрудников скорой помощи, которые находятся в числе первых в борьбе с эпидемией.

Стоит отметить, что аттестация по повышению квалификации проводится одновременно на девяти станциях скорой помощи.