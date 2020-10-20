Он решил поплавать в состоянии алкогольного опьянения и утонул.

Из Арыси 18 октября 2020 года в 18-30 час. к спасателям Шымкента поступила просьба оказать помощь в поиске утонувшего мужчины.

Было известно, что в сельском округе Байыркум в 20 км от села Аккала в канале Коксарай во время рыбалки с друзьями утонул мужчина, 1982 года рождения, житель мкр. Кайнар Булак Каратауского района г.Шымкент.

Он решил поплавать в состоянии алкогольного опьянения.

Для проведения поисковых работ оперативно-спасательный отряд Департамента по ЧС г.Шымкент отправил к месту происшествия 6 спасателей-водолазов. Поисковые работы начались 19 октября в 07.00. Работать им пришлось при температуре воды всего + 8 с. В 09.04 тело мужчины было обнаружено водолазом Абай Олжас Алтынбекұлы и извлечено из воды.

На месте происшествия также были задействованы сотрудники ОЧС г.Арысь Туркестанской области, сотрудники районного отдела полиции.

Спасатели Департамента по ЧС предупреждают! Строго соблюдать правила безопасности во время рыбной ловли. Опасная ситуация может произойти при наличии таких факторов как:

1.Употребление алкоголя перед рыбалкой или во время её;

2.Холодная вода весной или осенью;

3.Неумение плавать;

4.Сильный ветер и волны;

5.Тёмное время суток;

6.Рыболов в одиночестве на берегу или в лодке.

В случае если вам нужна помощь в экстремальной ситуации или вы стали свидетелем происшествия звоните по телефону «101» или «112».