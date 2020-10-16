В Шымкенте в честь 25-летия органов гражданской защиты Республики Казахстан в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям состоялась церемония вручения ключей от автомобилей, предназначенных для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

В преддверии профессионального праздника спасателям была вручена 31 единица современной специальной пожарной техники, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В мероприятии приняли участие аким города Мурат Айтенов, директор ООО «Пожснаб» Республики Беларусь Олег Дерябин, депутаты городского маслихата и личный состав Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Выступив с приветственным словом, аким города Шымкент Мурат Айтенов поздравил всех сотрудников ЧС с профессиональным праздником.

«Вы заслуживаете особого уважения, проявляя изо дня в день мужество, героизм и самоотверженность. Это очень важное дело, которое требует терпения и стойкости. Сложную и ответственную профессию спасателя дано освоить не всем. Пусть профессионализм, оперативность наших Шымкентских спасателей и в дальнейшем служат защите, спасению и обеспечению населения при чрезвычайных ситуациях. На сегодняшний день в административно-деловом центре ведется строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем», — сказал Мурат Айтенов.

Наряду с этим, глава города отметил, что за 9 месяцев текущего года количество пожаров на территории города уменьшилось на 10,8%, случаев гибели людей на пожарах — на 20%. В связи с этим, он выразил благодарность всем спасателям за плодотворную работу.

Кроме того, в Шымкенте число погибших от отравления угарным и природным газом снизилось на 16%, материальные потери снизились на 3,6%.

В ходе праздничного мероприятия, посвященного 25-летию органов гражданской защиты около 10 сотрудников были награждены благодарственными письмами акима города за безупречное исполнение служебных обязанностей.