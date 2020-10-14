На сегодняшний день в городе Шымкент действуют 55 государственных органов.

Общая численность населения составила 1 млн 54 тыс. человек, количество государственных служащих местных исполнительных органов 688 человек, государственных служащих территориальных государственных органов 1239 человек. Из них 10-политические, 1927-административные.

Численность женщин на государственной службе — 966 (50,1%) человек. На руководящих должностях – 281 (40,8%) человек. Численность молодежи в возрасте до 29 лет составляет 446(23,2%) человек.

Вместе с тем, средний возраст государственных служащих составляет 38,3 лет, средний трудовой стаж составляет 10 лет.

Кроме того, в соответствии со стратегическими направлениями, целями и целевыми индикаторами Стратегического плана Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы на 2017-2021 годы уровень чистой сменяемости на государственной службе не должен превышать 7%.

В связи с этим, согласно вышеуказанного Стратегического плана, по данным III квартала, уровень чистой сменяемости государственных служащих в городе Шымкент составил 3%. Объявлен конкурс на 582 административных государственных должностей, в конкурсе приняли участие 1407 граждан, из них на государственную службу назначены 335 граждан. По внутреннему конкурсу 100 государственных служащих по принципу меритократии повышены в должности. В общем конкурсе на одном административном государственном должности приняли участие в среднем 5 граждан.