Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о предварительных результатах аудита расходования антикризисных средств, направленных на поддержку агропромышленного комплекса и реализацию программы «Дорожная карта занятости на 2020 -2021 годы».

Наталья Годунова сообщила Президенту, что ресурсы, выделенные на поддержку экономики и борьбу с пандемией, находятся под пристальным контролем Счетного комитета и ревизионных комиссий. Согласно предварительным итогам, проверкой охвачены расходы на сумму порядка 940 млрд тенге. Уже установлен ряд финансовых нарушений, фактов неэффективного планирования и использования средств.

По словам Председателя Счетного комитета, итоговые результаты аудита средств, направленных на поддержку экономики и социально уязвимых слоев населения, будут представлены Главе государства в декабре текущего года.

Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с результатами оценки проекта Республиканского бюджета на 2021-2023 годы.

Кроме того, Президент был проинформирован о продолжении работы по аудиту эффективности деятельности квазигосударственного сектора, а также об итогах аудита реализации Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер».

В завершение встречи Глава государства дал Наталье Годуновой ряд конкретных поручений.