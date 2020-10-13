Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил первый заместитель акима Шымкента Shyńǵys Muqan.

По его словам, мероприятие, на котором будет передана эстафета городу Душанбе, пройдет в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19.

«С участием стран Содружества в рамках программы «Шымкент — культурная столица СНГ в 2020 году» было запланировано проведение 34 мероприятий международного и республиканского уровней. Однако в силу объявленного режима ЧС на их проведение был наложен запрет. Официальная церемония открытия Года состоялась в июне. Это была телеверсия. За период статуса культурной столицы в онлайн-формате были проведены семь фестивалей и реализовано четыре проекта. Закрытие культурного Года состоится в ноябре, также в онлайн-режиме, с церемонией передачи эстафеты Душанбе», — сообщил спикер.

Ш. Мукан также рассказал о культурной жизни в городе. Театры уже открыли свои сезоны, постановки проходят при строгом соблюдении санитарных норм. Недавно с гастролями для полицейских и медиков в Шымкенте побывали артисты Astana Ballet. А для коллективов культурных учреждений проводятся тренинги.

Источник: Панорама Шымкента