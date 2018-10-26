На северный мегаполис приходится уже 38% услуг в сфере творчества, искусства и развлечений.

Общий объём креативно-развлекательных услуг составил 24 миллиарда тенге за полугодие.

За полугодие казахстанцы заплатили за услуги в сфере творчества, искусства и развлечений 23,8 млрд тг — это на 20,7% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Более 80% всех услуг относятся к концертной (42,6%) и театральной (40%) деятельности, в то время как услуги цирков составили лишь 2%.

Наибольший объём развлекательных услуг пришёлся на Астану: почти 9 млрд тг — на 30,8% больше, чем годом ранее (37,6% от РК). В культурной столице, Алматы, услуги в сфере креатива и развлечений составили более 6 млрд тг — на 21,1% больше, чем год назад (25,3% от РК). На третьем месте среди регионов — Атырауская область (6,1% от РК, 1,45 млрд тг: годовой рост сразу в 2,4 раза).

Казахстанское искусство ориентируется и вовне. Так, Национальный музей РК в рамках программы «Рухани жаңғыру» запустил международный проект «Фокус Казахстан». Арт-проект раскроет миру казахстанское изобразительное и современное искусство начиная с 30-х годов ХХ века и до наших дней. На международной арт-сцене пройдут пять зарубежных выставок и арт-резиденции, призванные вывести искусство Казахстана в мировое культурное и интеллектуальное пространство.

Выставки и тематические мероприятия о нашей родине (лекции, дискуссии, круглые столы) будут проходить в Лондоне (Великобритания), Берлине (Германия), Джерси-Сити (США) и Сувоне (Южная Корея) до 3 марта 2019 года.

К октябрю число зарегистрированных компаний, работающих в сфере креатива и развлечения казахстанцев, достигло уже 6,4 тысячи — на 7,1% больше, чем годом ранее.

Заметим, наибольший рост показали крупные компании сферы искусства: таких предприятий в стране уже 43 — сразу на 19,4% больше, чем годом ранее.

При сборе новостей использованы данные портала zakon.kz.