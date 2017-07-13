Шымкент станет культурной столицей СНГ в 2020 году. Такое решение было озвучено на международной ассамблее столиц и крупных городов, сообщает sputniknews.kz.
Культурной столицей Содружества независимых государств (СНГ) в 2020 году станет Шымкент. Об этом на XXV сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) сказал заместитель Министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
«Высокую эффективность показала реализация программы «Культурные столицы содружества», направленная на раскрытие потенциала городов. Культурной столицы содружества в 2020 году станет Шымкент», — сказал Роман Василенко.
Проект «Культурные столицы Содружества» инициирован в 2010 году как ключевой в рамках Года историко-культурного наследия в СНГ. В разные годы культурными столицами СНГ были Астана (Казахстан), Габала (Азербайждан), Могилев (Беларусь).
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3 Комментариев Включено "Шымкент станет культурной столицей СНГ в 2020 году"
Ура!
Надо чтобы каждый начал прежде всего с себя. Наш коронный мат, плевки под ноги рядом идущему и много чего еще. Может тогда мы и сможем назваться культурной столицей. А пока… плохо верится
А пока в парках города будут рубить деревья, а освободившиеся земли продавать под ТРЦ и парковки!!!