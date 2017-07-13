Шымкент станет культурной столицей СНГ в 2020 году. Такое решение было озвучено на международной ассамблее столиц и крупных городов, сообщает sputniknews.kz.

Культурной столицей Содружества независимых государств (СНГ) в 2020 году станет Шымкент. Об этом на XXV сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) сказал заместитель Министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

«Высокую эффективность показала реализация программы «Культурные столицы содружества», направленная на раскрытие потенциала городов. Культурной столицы содружества в 2020 году станет Шымкент», — сказал Роман Василенко.

Проект «Культурные столицы Содружества» инициирован в 2010 году как ключевой в рамках Года историко-культурного наследия в СНГ. В разные годы культурными столицами СНГ были Астана (Казахстан), Габала (Азербайждан), Могилев (Беларусь).