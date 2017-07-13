Шымкент станет культурной столицей СНГ в 2020 году

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Шымкент станет культурной столицей СНГ

Шымкент станет культурной столицей СНГ в 2020 году. Такое решение было озвучено на международной ассамблее столиц и крупных городов, сообщает sputniknews.kz.

Культурной столицей Содружества независимых государств (СНГ) в 2020 году станет Шымкент. Об этом на XXV сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) сказал заместитель Министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

«Высокую эффективность показала реализация программы «Культурные столицы содружества», направленная на раскрытие потенциала городов. Культурной столицы содружества в 2020 году станет Шымкент», — сказал Роман Василенко.

Проект «Культурные столицы Содружества» инициирован в 2010 году как ключевой в рамках Года историко-культурного наследия в СНГ. В разные годы культурными столицами СНГ были Астана (Казахстан), Габала (Азербайждан), Могилев (Беларусь).

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3 Комментариев Включено "Шымкент станет культурной столицей СНГ в 2020 году"

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Светлана Тягунова

Ура!

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 59 минут назад
Елена Пономарева

Надо чтобы каждый начал прежде всего с себя. Наш коронный мат, плевки под ноги рядом идущему и много чего еще. Может тогда мы и сможем назваться культурной столицей. А пока… плохо верится

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 15 минут назад
Nurgazy Matkenoff

А пока в парках города будут рубить деревья, а освободившиеся земли продавать под ТРЦ и парковки!!!

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
46 минут 51 секунд назад
wpDiscuz