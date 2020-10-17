К участковому инспектору полиции МПС Сарыагашского РОП Бахыту Муканову обратилась местная жительница.

Со слов женщины, в ее дом проникли неизвестные лица и похитили дорогую одежду, бытовую технику и 50 килограмм конины. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 600 тысяч тенге.

На место происшествия незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа и участковый инспектор Б.Муканов.

Полицейские тщательно осмотрели дом потерпевшей и приняли оперативные меры по задержанию подозреваемого. Участковый инспектор, знающий обслуживаемую территорию, как “свои пять пальцев” принялся за опрос очевидцев.

Страж порядка опросил водителей такси, односельчан и проверил камеры видеонаблюдения, установленные поблизости. В результате полицейский установил личность подозреваемого и задержал воришку по месту жительства.

При обыске в доме задержанного стражи порядка изъяли вещи потерпевшей и часть краденного мяса. Изъятое в качестве вещественных доказательств похищенное имущество возвращено законной владелице.

По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование. В свою очередь, жительница Сарыагашского района выразила огромную благодарность участковому инспектору Бахыту Муканову и сотрудникам Сарыагашского РОП.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не оставлять свои жилища без присмотра. По возможности необходимо установить в домах и квартирах камеры видеонаблюдения и охранную сигнализацию, а также решетки на окнах и надежные замки на входных дверях. Если же вы стали жертвой или очевидцем краж чужого имущества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.