Университет дружбы народов имени академика Куатбекова в Шымкенте лишился лицензии.

Решение было принято после нескольких проверок. Ранее вузу неоднократно предоставлялась возможность в установленный законом срок устранить все нарушения. Они касались организации учебного процесса, приема абитуриентов, обеспечения вуза учебной, методической и научной литературой, плохо обстояли дела и с трудоустройством выпускников. По данным рейтинга нацпалаты «Атамекен», образовательные программы Университета лишь на 17 процентов соответствовали ожиданиям работодателей, они требовали фактической замены, поскольку не соответствовали стандартам современного образования.

«Конечно страшно, что мы останемся без диплома. Я недавно перевелась с другого университета сюда, и вот опять закрываются, непонятно. Те кто учится в государственных вузах минимум платят 400-500 тысяч, не все могут потянуть такую сумму», — недоумевает студентка вуза.

Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки в начале года было выписано 33 предупреждения! Руководство университета за 9 месяцев так и не смогло устранить все нарушения. Из-за того, что вуз остался без лицензии, 13 тысяч студентов и более трёхсот педагогов оказались в подвешенном состоянии. Представители комитета заверили, что ни тех, ни других в беде не бросят. Студентов переведут в другие вузы, а преподавателей — трудоустроят. Правда, сначала они должны доказать свою профпригодность.

«Это постановление ещё в законную силу не вступило. По закону они могут подать на апелляцию. Если же решение вступит в законную силу, то студенты могут перевестись в другие казахстанские вузы, на счёт оплаты, мы сейчас ведём переговоры. На счёт преподавателей тоже думаем, чтобы они без работы не остались», — рассказал Галымжан Жумашев, заместитель председателя комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки