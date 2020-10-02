Осенние санитарные работы регулярно проводятся во всех районах Шымкента, передает Otyrar.KZ.

Во дворах многоэтажных жилых домов в Аль-Фарабийском районе проведена санитарная обработка, уборка осенней листвы, сухих веток и прочего мусора, сообщает Информационно-коммуникационный центр города Шымкента.

Мы должны понимать, что все это делается для сохранения красивого вида города и защиты окружающей среды.

Акимат района призывает помнить, что чистота и порядок — долг и ответственность каждого гражданина.