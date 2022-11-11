Успеть до морозов

Ноябрь – время, когда наши дачники заканчивают основные работы на приусадебном участке: собирают последний урожай овощей и фруктов; если необходимо, проводят обрезку деревьев и кустарников; укрывают теплолюбивые сорта растений в садах и цветниках. Все это нужно обязательно успеть сделать до первых заморозков.

Обрезка сухих веток деревьев и кустарников

Деревья и кустарники должны зимовать только здоровыми. Чтобы они хорошо пережили холода, до прихода заморозков необходимо обрезать больные, сухие и поврежденные ветки, кривые и скрещивающиеся побеги. Делать это нужно обязательно, поскольку на таких ветвях могут прятаться возбудители болезней и личинки вредителей.

Не забудьте избавиться от волчков – жирующих, неплодоносящих побегов, иначе они будут забирать у дерева много сил и загущать крону, что негативно отразится на будущей урожайности.

На момент обрезки температура воздуха должна быть в пределах +10 градусов. Место среза сначала дезинфицируют раствором медного купороса (2 ч. л. на 2 литра воды), затем замазывают садовым варом либо закрашивают краской.

Защита коры стволов

Осенью и зимой погода у нас непредсказуемая, с частыми температурными перепадами, что приводит к появлению на коре трещин. А под воздействием активного южного солнца на стволах могут возникать солнечные ожоги. Кроме того, в коре часто пристраиваются на зимовку насекомые-вредители.

Чтобы защитить плодовые деревья от этих напастей, осенью стволы белят. Делать это лучше после листопада, когда у растений начинается период покоя, при этом дневная температура воздуха не должна опускаться ниже +5 градусов. Перед побелкой стволы обязательно очищают от сухой коры, всевозможных наростов и лишайников. Защитный состав вполне можно приготовить самостоятельно. Достаточно развести в 10 л воды 0,1 кг столярного клея + 2,5 кг извести + 0,5 кг медного купороса.

Укрытие деревьев и кустарников

В укрытии нуждаются не все растения. Но молодые и теплолюбивые экземпляры не смогут перезимовать без утепления даже у нас, в южном регионе. Никто не даст гарантии, что несколько раз за зиму не ударят сильные морозы, а этого достаточно, чтобы неморозостойкие растения погибли.

Для обустройства укрытия применяют различные материалы (солому, здоровую листву и ботву, мешковину, агроволокно и т. п.). При этом не следует утеплять растения раньше времени, они должны сначала немного адаптироваться к прохладе. Важно успеть защитить растения до прихода снегопадов, морозов и порывистых ветров. У нас это можно делать в ноябре-декабре.

Учтите, что морозы вдвойне опасны для садов, расположенных в регионах с малоснежными зимами, как у нас. Если сугробы хоть как-то защищают корневую систему от промерзания, то при их отсутствии придется позаботиться об укрытии. Для защиты корней, когда уже холодно, но еще не ударили морозы, почву в прикорневой зоне мульчируют толстым слоем компоста, опилок, сена. Ствол утепляют мешковиной, соломой. Чтобы укрыть крону молодого растения, вокруг него строят «шалаш» из реек, досок, дужек и крепят на конструкцию укрывной материал.

Мульчирование цветника

При серьезном похолодании и первых заморозках первыми страдают надземные побеги теплолюбивых растений, но это не самое страшное. Гораздо хуже, если подмерзнет корневая система: после такого стресса многие культуры весной уже не смогут восстановиться.

Чтобы этого не случилось, защитите растения в цветнике с помощью мульчирования. Разложите в приствольных кругах многолетников любой органический материал слоем около 10 см, и вашим растениям не будут страшны первые заморозки. Так же, как в случае с деревьями, подойдет солома, сухая скошенная трава, опилки, сухие листья, компост, даже картон и газеты.

Некоторым теплолюбивым культурам одного мульчирования будет недостаточно. Например, крупнолистная гортензия и нежные клематисы могут не вынести даже легкого морозца, поэтому для них стоит соорудить временное укрытие. Оно должно быть мобильным, чтобы его можно было быстро снять при оттепели. Лучше всего для этих целей подойдут конусы из нетканых материалов.

Позаботьтесь о розовых кустах. Укрывать их рекомендуется не слишком рано, после того как стабильно установится близкая к нулю температура. Розы способны выдержать первые небольшие заморозки без потерь – для них это будет отличной закалкой перед наступлением настоящих холодов.

Полив

Обычно в перечень обязательных осенних работ в саду входит полив деревьев. Он необходим для предотвращения появления трещин на сухой почве, через которые холодный воздух будет проникать к корневой системе. Но нынешний ноябрь у нас выдался очень дождливым, и этот этап можно пропустить.

В других условиях (если осенних дождей мало) нужно тщательно и обильно пролить приствольный круг, следя за тем, чтобы земля равномерно напиталась влагой. Если грунт плотный, то по периметру кроны можно сделать ямки глубиной около 20 см, влить в них воду, после чего засыпать землей. Вокруг небольших деревьев выливают 5-6 ведер, вокруг крупных – до 10 ведер.

Уборка клубнелуковичных (гладиолусы, георгины)

Убрать на хранение до первых заморозков нужно не только урожай садовых и огородных культур. В выкопке на зиму нуждаются и многие растения в цветнике – луковичные и клубневые. Если ваши гладиолусы и георгины все еще сидят в холодной почве, которую вот-вот подморозит, поспешите это исправить.

Особенно важно успеть до морозов извлечь из земли луковицы гладиолусов – эта культура плохо переносит минусовые температуры. В среднем луковицы созревают за 30-50 дней – столько и нужно отсчитать с момента окончания цветения.

А вот георгинам небольшое закаливание пойдет только на пользу – поможет легче перенести зимовку, укрепит иммунитет и обеспечит пышное цветение в будущем сезоне. Поэтому выкапывать клубни можно после первого легкого морозца, о чем вам напомнят почерневшие стебли цветов.

Посев подзимних культур

До наступления заморозков (ориентировочно до конца октября-середины ноября), когда температура грунта установится на отметке +2…+3 градуса, нужно успеть посеять и посадить культуры, зимующие на грядках: лук, чеснок, морковь, свеклу, щавель, укроп, петрушку. При этом для подстраховки расход семенного материала лучше увеличить вдвое.

Перекопка почвы

Нужно ли осенью перекапывать почву? У этой процедуры есть как сторонники, так и противники. Первые говорят, что перекопка дает возможность хорошо удобрить почву, уничтожить вредителей и уменьшить количество сорняков в следующем сезоне.

Вторые считают, что при перекапывании страдает плодородный слой почвы, а вместе с вредителями уничтожаются и полезные живые организмы, жизнедеятельность которых повышает плодородие почвы.

Если вы склоняетесь к тому, чтобы перекопать свой огород перед зимой, то сделайте это правильно.

Перед работой пройдитесь по участку граблями, очистите его от мусора, ботвы, сорняков, листьев. Внесите необходимые удобрения (если они требуются), равномерно разбросав их по земле. Если почва плотная – беритесь за лопату, если очень рыхлая и легкая – подойдут вилы.

Дальше надо определиться с глубиной перекопки. Для этого прикиньте, что и где вы посадите следующей весной. Рекомендуемая глубина – 25-30 см (штык лопаты), если это будут картофель, свекла, морковь, тыква, дыня, петрушка; 5-10 см – томаты, огурцы, перец, редис, бобовые.

При перекопке почвенные слои лучше не переворачивать, а перекладывать друг на друга. Так сохранится полезный слой. А вот если земля не перекапывалась несколько лет, то лучше подойдет двухъярусная перекопка с обязательным переворачиванием пластов. Независимо от выбранного способа пласты земли не нужно разбивать. Придет весна, и комки распадутся сами.

Под осеннюю перекопку почвы вносят самые разные удобрения. Самое простое – навоз. Он повышает плодородие земли. В свежем виде навоз очень концентрированное удобрение. Поэтому его вносят исключительно при осенней перекопке, чтобы к весне он перепрел, разложился и стал неопасен для растений. Минимальное количество навоза под перекопку на 10 квадратов: конский – 3-4 кг, крупного рогатого скота – 4-6 кг. Куриный свежий помет обычно разводят в воде 1:15.

Прекрасное удобрение – зола, образующаяся при сжигании древесины, листьев, травы и мелкой растительности. Она содержит много полезных микроэлементов, которые необходимы для роста саженцев. Самая питательная зола получается от сжигания сорняков, картофельной ботвы, веток. На нее хорошо реагируют капуста, клубника, картофель, ягоды и кустарники. Потребуется 3-4 кг золы на квадратный метр. Периодичность – раз в 3-4 года. Золу рекомендуется разбрасывать и перекапывать в тандеме с суперфосфатом.

Уборка и дезинфекция рабочих инструментов

Убрать на правильное хранение предстоит не только урожай, но и рабочий инвентарь. Чтобы садово-огородные инструменты прослужили вам еще несколько сезонов, их тоже необходимо правильно подготовить к зиме. Лопату, тяпку, грабли, садовую пилу, секатор и другой инвентарь обязательно нужно сначала вымыть, высушить и обработать машинным маслом, затем завернуть в полиэтилен или мешковину и оставить до весны в сухом месте. При таком способе хранения инструменты не заржавеют за сырой и холодный период и будут готовы к активной работе весной.

Яна КОТТ