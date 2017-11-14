1800 деревьев вдоль трассы в ЮКО превратили в пни без единой ветки

Вопиющий случай в ЮКО взбудоражил социальные сети. По дороге в Бургулюк ведется варварская обрезка деревьев — почти под корень! Такое «омоложение» приведет к неминуемой гибели растений, возмущаются неравнодушные жители области.

Дорога из Ленгера ведет в горы Бургулюка. Некогда зеленая лесополоса, радовавшая водителей долгие годы, сегодня выглядит печально. Причина не в осени, а в, так называемой, санитарной обрезке. Топингом по-шымкентски — удалением кроны дерева целиком — занялись ленгерские коммунальщики. После такой операции вдоль трассы, протяженностью более шести километров, вместо больших деревьев осталось 1800 высоких пеньков.

Возмущает горожан и то, что срубленные стволы и ветки жгут прямо у обочины дороги. К уборке спиленных деревьев подключены более двухсот человек. Среди них педагоги школ, воспитатели, работники коммерческих организаций.

«Мне сказали поджечь эти ветки. Люди не хотят их брать, а что с ними делать-то? Вот и руководство сказало, чтобы мы их сожгли», — житель Ленгера собирает на обочине крупные ветки.

Представители ЖКХ никакой трагедии в такой обрезке не видят. Мол, от этого только польза одна. Говорят, что прежде чем «омолаживать» деревья, они посоветовались со специалистами. Коммунальщики словно дети радуются тому, что никаких финансовых затрат при обрезке деревьев почти под корень не понадобилось.

«Санитарную очистку мы провели за счет спонсорских средств. Прежде чем спиливать ветви, среди которых большая часть — сухостой, мы провели работы по замеру роста. То есть, с помощью шпагата сделали разметку для сруба ветвей на одном уровне при участии агрономов. Специалисты прогнозируют, что к весне следующего года деревья пустят свежие, молодые, зеленые ветви», — рассказывает Рустем Сабыржан, заведующий сектором отдела ЖКХ Ленгера.

Пока сотрудники ленгерского ЖКХ находятся в приятном ожидании положительного результата от санитарной обрезки, в социальных сетях растет число недовольных южноказахстанцев. Они просят остановить беспощадную вырубку, называя ее, не иначе, как жестоким обрезанием.

Елена Бояршинова: «Да всё им пофиг! Цель превратить все в пустыню со стадом мычащих людей…»

Наталья Ветрова: «Я тоже была потрясена этим ужасом, а слабо горы сбрить?!»

Алла Дикань: «Жуткое зрелище. Как фильм про конец света».

Остается лишь надеяться на чудо и верить, что кардинальная обрезка не приведет к сильному подмерзанию и гибели деревьев вдоль дороги.

И к слову, мнение международных специалистов. В большинстве стран мира подобная варварская обрезка запрещена, если местные благоустроители и агрономы с биологами из акиматов Ленгера, Шымкента и ЮКО об этом не слышали.

Английское слово «topping» переводится на русский язык как «удаление верхушки». И действительно, этот беспощадный способ обрезки деревьев предусматривает обрезку их верхней части (то есть кроны) до определённой высоты. Топпинг деревьев проводится городскими коммунальными службами, которые пытаются продлить жизнь деревьев, полностью удаляя крону и все боковые ветви.

Даже если позабыть о том, что после топпинг-обрезки деревьев остаются одни столбы, выглядят которые, мягко говоря, ужасно, польза от её проведения весьма сомнительна. Далеко не все породы способны выдерживать подобное издевательство, поскольку, как уже упоминалось, после проведения работ полностью удаляется крона зелёного насаждения.

Американцы не любят выбрасывать деньги на ветер, поэтому и данный способ обрезки там не прижился. Для того чтобы использовать его в США, следует немало потрудиться, доказав, что дерево засыхает и топпинг — единственная возможность его реанимировать. Причём, доказывать придётся как инспекторам по озеленению, так и жителям жилых домов, расположенных поблизости. Что касается европейских стран, то в большинстве из них топпинг-обрезка деревьев попросту запрещена.