В районе оборудуются детские игровые площадки.

Об этом сообщил аким Аль-Фарабийского района Габит Мауленкулов, отчитавшийся перед акимом города Шымкента Муратом Айтеновым о работе по итогам 9 месяцев, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

По данным районного акимата, ТОО «Строи.ком «Прогресс» в рамках государственно-частного партнерства завершило благоустройство 100 дворов. На благоустройство дворов 49 многоэтажных домов в рамках программы «Дорожная карта занятости» из республиканского бюджета был выделен 1 миллиард 178 миллионов тенге. На сегодня работы завершены в полном объемы, объекты сданы в эксплуатацию.

В Аль-Фарабийском районе работы по благоустройству ведутся еще во дворах 36 многоэтажных домов. ПК «Агроспецмонтаж» планирует завершить работы в ноябре.

Нужно отметить, на территории района имеется 672 многоэтажных дома, которые объединены в 400 дворов.