В этом году реконструируют 12 лифтов, установленных в 6 многоэтажных домах города.

Сегодня аким города Шымкент Мурат Айтенов ознакомился с работой компании «Шымкентлифтмонтаж», которая занимается поставкой лифтов в многоэтажные жилые дома города.

На сегодняшний день в многоэтажных жилых домах города Шымкент насчитывается 358 лифтов. Из них в рабочем состоянии находятся 333. Оставшиеся 25 необходимо заменить, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В этом году реконструируют 12 лифтов, установленных в 6 многоэтажных домах города. Замену 10 из них проводит ТОО «Шымкентлифтмонтаж». Работы по оставшимся двум проводит ТОО «DOSTAR лифт».

Ознакомившись с деятельностью компаний, аким города напомнил руководителям о необходимости максимально качественно выполнять работу. Ведь это один из основных вопросов, который напрямую связан с безопасностью населения и комфортным проживанием.

Стоит отметить, что в 2021 году планируется провести работы по реконструкции 25 лифтов, установленных в 13 многоэтажных домах.