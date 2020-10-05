Во второй декаде октября новоселье отпразднуют жители нового микрорайона села Мырзакент.

По поручению акима Туркестанской области Умирзака Шукеева заместитель главы региона Мейржан Мырзалиев ознакомился с ходом восстановительных работ в Мактааральском районе.

На сегодняшний день на стадии завершения строительство домов для жителей, пострадавших от наводнения. В частности, во второй декаде октября новоселье отпразднуют жители нового микрорайона села Мырзакент.

В настоящее время в новом жилом массиве районного центра из 386 домов полностью завершено строительство 360. Кроме того, в населенных пунктах Фирдоуси и Оргебас ведется строительство домов и социальных объектов. К примеру, в селе Фирдоуси уже готовы сдать в эксплуатацию 201 дом, а в Оргебасе 140 домов.

Вместе с тем, в ходе визита заместителя акима области в районе состоялось заседание специального штаба с участием руководителей соответствующих государственных органов, представителей подрядных компаний. Отметим, всем жителям, пострадавшим от наводнения ключи от новых домов вручат в торжественной обстановке.