Президент Касым-Жомарт Токаев визит в Туркестанскую область начал с посещения поселка Мырзакент.

Глава государства ознакомился с ходом строительства нового микрорайона для пострадавших от прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище.

Как известно, в результате аварии пострадало более 4 тысяч человек, свыше 500 домов было разрушено. Для жителей сел Женис, Жанатурмыс, Достык, потерявших свои дома, был построен новый микрорайон в Мырзакенте. Каждому члену семьи было выделено по 100 тысяч тенге. Продолжаются строительные работы по восстановлению сел Оргебас, Фирдоуси. В этих населенных пунктах жителям, чьи дома подверглись разрушению, было выделено по 17 миллионов тенге.

В ходе встречи с местными жителями Президент отметил, что государство оперативно выделило средства из бюджета на восстановление района. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, в критический момент весь наш народ проявил солидарность и сплоченность.

– Возводится новый микрорайон. Ни один пострадавший не остался на улице. Были учтены потребности каждого жителя. Сюда переедут все нуждающиеся. Скоро все обретут крышу над головой. Ведутся масштабные работы. Как говорится, «когда мы вместе, нам любой груз по силам». Здесь активно работают предприниматели, строители, врачи, простые граждане, многочисленные добровольцы. Выражаю всем искреннюю благодарность, – сказал Глава государства.

Президент сообщил, что внимательно следит за ситуацией в районе.

В ходе поездки Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева о принимаемых совместно с Республикой Узбекистан мерах по ликвидации последствий наводнения и недопущению подобных чрезвычайных ситуаций в будущем. Глава государства отметил необходимость продолжить работу в данном направлении.