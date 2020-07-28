В новом микрорайоне в поселке Мырзакент Мактааральского района строятся 386 домов и ряд социальных объектов.

В ходе очередной рабочей поездки в район глава региона Умирзак Шукеев проинспектировал строительные площадки и осмотрел благоустройство нового линейного парка и скверов.

В зонах отдыха предусмотрены велосипедные дорожки, устанавливают водостоки, высаживают зеленые насаждения. Одним словом, для жителей района создают все необходимые условия.

В настоящее время в новом микрорайоне Мырзакента, который расположился на площади 70 га полным ходом идет строительство школы на 1200 мест, детского сада на 280 мест, врачебной амбулатории и опорного пункта.

Наряду с этим, Умирзак Естаевич ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в селах Оргебас и Фирдоуси Жанажолского сельского округа. Во время поездки глава региона ознакомился со строительством жилых домов и инфраструктурных сетей.

В целом, на сегодняшний день в поселке Оргебас заново отстраивают 194 дома. Возведены стены 116 домов и перекрыта кровля 49 домов. Вместе с тем, в населенном пункте Фирдоуси из 303 жилых домов возведены стены большей части домов и перекрыта кровля 38 домов. Следует отметить, работы по восстановлению населенных пунктов, пострадавших в результате наводнения находиться на особом контроле у акима области.

По итогам визита, Умирзак Естаевич поручил ответственным руководителям и представителям строительных компаний качественно и в срок завершить строительство жилых домов и социальных объектов.