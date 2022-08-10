Замакима вырвал девочку из рук насильника в Туркестанской области

13-летняя девочка, возвращавшаяся домой одна, едва не стала жертвой насильника в селе Дарбаза Сарыагашского района, передает OTYRAR.

Как сообщили в полиции, девочка вместе с семьей вышла погулять, но решила вернуться домой пораньше без родителей. На улице на нее напал неизвестный мужчина, схватил за волосы и увел в сторону.

«Не останавливаясь на этом, он ударил ее по лицу и повалил на землю. Поняв, что она попала в руки злоумышленника девочка стала кричать. Но подозреваемый закрыл ей рот, стал душить и попытался совершить злой умысел», — сообщили в полиции Туркестанской области.

По счастливой случайности, услышав крики, проходящий мимо мужчина бросился на помощь. Злоумышленник попытался сбежать, но безрезультатно, его догнали и передали в руки полицейским. Храбрецом оказался местный заместитель акима села Дарбаза.

«Вечером мы с женой вышли погулять и на улице увидели потасовку двух человек, и поняли, что необходима помощь. Я побежал за ним, через 100 метров я наконец догнал и задержал его. Если бы на моем месте был кто-то другой, то он сделал бы то же самое. Я знал, что это мой гражданский долг. Главное, здоровью девочки ничто не угрожает. С ней все хорошо!», — рассказывает Суюндык Сейтжаппарулы.

За проявленное мужество и помощь в пресечении преступления героя наградили в областном Департаменте полиции.

В настоящее время подозреваемый арестован. На сегодняшний день в отношении него проводится досудебное расследование по ст. 24 ч.3 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 120 ч.4 УК РК «Изнасилование». Все обстоятельства произошедшего будут установлены ходе расследования.