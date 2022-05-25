На нападавшего в лифте завели уголовное дело за попытку изнасилования

Потерпевшая обвинила мужчину в попытке изнасилования в лифте одного из жилых домов микрорайона Нурсат, передает OTYRAR.

Как сообщили в Департаменте полиции, женщина уже написала заявление в Каратауский РУП сегодня. Возбуждено уголовное дело по ст. 24-120 УК РК «Покушение на изнасилование».

«В департаменте полиции создана специальная группа из числа опытных оперативников, нацеленная на установление личности подозреваемого лица и его задержание. Дело находится на особом контроле руководства ДП», — сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня неизвестный мужчина напал на женщину с ребенком в лифте средь бела дня. Подкравшись сзади, мужчина закрыл рот женщине, проверял содержимое ее карманов и пытался ее трогать.

Нападавшего разыскивает полиция.