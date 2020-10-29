Полицейские Туркестанской области задержали нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться от погони.

Сотрудники МПС Ордабасинского РОП во время патрулирования заметили на дороге автомашину Opel, нарушившую ПДД. Стражи порядка решили остановить автомобиль, однако водитель не подчинился законным требованиям сотрудников полиции и попытался скрыться.

В ходе преследования патрульным полицейским удалось задержать лихача на одной из улиц районного центра. Проверяя документы стражи порядка обратили внимание на неадекватное поведение мужчины. Нарушителя доставили на медицинское освидетельствование, согласно которой водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 346 УК РК “Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного“.

Автомашина водворена на штрафстоянку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, с начала текущего года ужесточена ответственность водителей за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. Теперь за это нарушителям грозит лишение водительских прав сроком до 7 лет и административный арест на 15 суток.

Полицейские Туркестанской области напоминают автовладельцам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.