В Сайрамском районе в результате ДТП погиб 42-летний мужчина.

Авария произошла 21 октября около десяти часов вечера вечера на трассе Карабулак-Аксу Сайрамского района Туркестанской области.

Там столкнулись грузовой самосвал КАМаЗ с легковым автомобилем «Деву нексия». От удара кузов легкового автомобиля сильно смяло.

От полученных травм водитель, 1978 года рождения, житель села Карабулак скончался на месте. Для извлечения тела из салона искореженного автомобиля пришлось вызвать спасателей.

Прибывшие полицейские Сайрамского РУП выясняют обстоятельство происшествия.

Ведется следствие.