В редакцию телекомпании Отырар обратились жители города, с просьбой помочь решить их проблему.

Горожане говорят: им не на чем уехать домой. Если раньше в жилой массив Кайнар булак ходил один единственный автобус №70, то теперь и его нет на линии.

С перекрёстка Рыскулова-Дулати десятки людей едут в сторону Кайнар Булака. Бывшие дачи давно стали частью города. Однако после присоединения к Шымкенту добраться в жилой массив легче не стало. Единственный 70-ый автобус, который и раньше ездил с большими нареканиями, и вовсе перестал выходить на линию!

«Нет автобуса, вот так вот часами на дороге утром и днем стоим, голосуем», — говорит жительница Шымкента.

«Не ходит автобус. Я однажды попыталась сесть на другой, он не едет внутри дач, но проезжает мимо, так мне пришлось выйти, потому что он был забит до отказа», — говорит жительница Шымкента.

Горожане говорят: им приходится пользоваться услугами такси, или ловить попутку, а это ощутимо бьет по карману.

«За такси отдаем 200-300 тенге, а это нужно туда и обратно приехать», — жалуются люди.

Местные таксисты радости не скрывают, работы у них непочатый край — только успевай возить пассажиров из Кайнар Булака в центр города и обратно.

«Мы здесь целый день таксуем», — говорят таксисты.

В управлении транспорта заявили, что компания-перевозчик, за время карантина понесла серьезные убытки. В день сейчас выходит всего несколько автобусов. Ситуация прояснится только после завершения конкурса. Кроме 70-го, транспортники обещают запустить дополнительный маршрут. Он будет ездить до Кайнар Булака и внутри жилого массива.

«Согласно закону после итогов конкурса в течение 10-ти дней должны заключаться договора. Но мы планируем побыстрее и в конце месяца организуем эти два маршрута», — рассказал Наурыз СУГУРАЛИЕВ, руководитель отдела пассажирского транспорта управления ПТ и АД г.Шымкента.

Транспортники обещают заменить и старые автобусы на 70-ом маршруте. На Кайнар булак будут ездить новые зелёные автобусы казахстанской сборки.

Анастасия Новикова