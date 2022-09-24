Жители Кайнар Булак просят обеспечить их светом

Жители одного из крупных жилых массивов Шымкента просят обеспечить их качественной электроэнергией.

Сейчас они пользуются частными сетями, и, по словам горожан, свет отключается каждый день. Местные жители говорят, впереди холодные дни, большинство обогревают дома печами, которые работают от электроэнергии.

Жители крупного жилого массива Шымкента просят обеспечить их светом. Они пользуются услугами частных трансформаторов. Рассказывают, к одному такому можно присоединить только 50 абонентов, но подключаются до 200-от. Электропровода свисают, столбы давно покосились. А напряжение такое, жалуются кайнарбулаковцы, что даже телевизор «не тянет».

«У нас ломается вся техника. Свет каждый день отключают, вчера его не было, сегодня. У нас дети, внуки, нам обидно за то, как они делают уроки в темноте при свечах. Мы платим дорого, 31 тенге за киловатт. Еще платим за потерю электричества. В акимате обещали свет, все так и осталось на словах», — говорит Сауле Риымова, жительница г. Шымкента.

Частной электроэнергией пользуются порядка пяти тысяч абонентов жилого массива.

«Мы очень зависим от света, даже воду качаем при помощи электричества. А зимой печь топим, свет нужен. У меня дочь зимой, когда едет на учебу, греется в автобусе, так у нас дома холодно. Я сама недавно операцию перенесла, мне болеть нельзя», — говорит Гульнар Махканова, жительница г. Шымкента.

Проектно-сметную документацию на проведение электричества в жилой массив Кайнар Булак разработали еще в 2019 году. Стоимость проекта — 2 миллиарда 600 миллионов тенге. В прошлом году даже нашлись подрядчики, которые начали проводить электричество в районе и установили столбы, которые, правда, уже покосились. Вот только, говорят в акимате, аудит затем нашел в работе компании недочеты, начались судебные тяжбы, работу остановили. В этом месяце провели второй тендер.

«Есть определенные процедуры, которые должны пройти, это займет 75 дней. Тогда определят подрядчика, и они приступят к работам. В августе 2023 года мы подключим свет в жилой массив», — говорит Шокар Айдарбек, руководитель отдела энергетики г. Шымкента.

Зимой подрядчики уже не смогут: придется ждать наступления тепла — то есть, следующего года.