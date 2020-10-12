Первый заместитель акима города Шымкент Шынгыс Мукан встретился с педагогами, трудоустроенными через автоматизированную информационно-аналитическую систему отбора кадров «HR-Process».

Во встрече приняли участие руководитель городского управления образования Жанат Тажиева, состав комиссии, руководящий на стадии назначения руководителей организаций образования, директора ряда школ и учителя, трудоустроенные по данной системе, Пресс-служба акима города Шымкент.

Первый заместитель акима города отметил, что необходимо обеспечить максимальную прозрачность при назначение первых руководителей организаций образования. Также подчеркнул, что данный процесс должен пользоваться большим доверием перед обществом. Вместе с этим, речь шла о дальнейшем развитии автоматизированной информационно-аналитической системы и устранении имеющихся недостатков.

«Открытая и объективная система отбора кадров станет залогом привлечения лучших специалистов в сферу образования. И вот положительное мнение, которое сложилось за менее чем два месяца, показывает, что эта работа была плодотворной. По поручению акима города необходимо подключить к данной системе колледжи и дошкольные учреждения города, а с января автоматизировать систему аттестации педагогов», — сказал Шынгыс Жумабекович.

Одной из трудоустроенных по данной системе является Гульнур Сулеймен, которая окончила Казахский государственный женский педагогический университет на красный диплом. Она также является выпускницей университета IS-China в Шанхае. Окончила магистратуру с отличием. Гульнур Мырзабаевна подала заявку на вакантные места через систему «HR-Process», по результатам конкурса устроилась на работу преподавателем английского языка в средней школе №132.

Напомним, с августа текущего года на вакантные рабочие места, опубликованные на сайте, поступило 2470 заявок от кандидатов.

На сегодняшний день по всем 460 вакансиям проведены заседания комиссии. На заседании комиссии рассмотрены 2328 заявлений 665 кандидатов. Стоит подчеркнуть, что один кандидат может подать заявки для участия в конкурсе сразу в несколько школ города. По результатам конкурса из 665 кандидатов 313 стали победителями и соответственно были рекомендованы директорам школ на вакантные места. По возрастным категориям победителей, в возрасте до 25 лет – 145 кандидатов, от 25 до 45 лет -137, от 45 лет — 31 кандидатов.