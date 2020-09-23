В Шымкенте продолжается процесс трудоустройства учителей в рамках программы «HR-Process».

На сегодняшний день количество пользователей системы достигло 3 278. По данной системе 106 школ предоставили 499 публикаций на вакантные рабочие места. По размещенным на сайте вакансиям поступило 2 134 заявлений, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Из 555 кандидатов, находящихся на рассмотрении комиссии, 250 кандидатов стали победителями конкурса, они приняты на работу.

Напомним, система «HR-Process» предназначена для автоматизации процесса подачи и обработки заявок на педагогические вакансии, создания базы данных кандидатов и вакансий, а также повышения эффективности процесса отбора педагогического состава на основе применения современных информационных технологий.