В организациях образования города Шымкент с 1 августа прошлого года запущена система «HR – ргосеѕѕ».

В системе зарегистрировано 4 890 пользователей, 2 292 из них являются кандидатами.

Всего из 147 школ города 113 объявили 697 вакансий. На опубликованные вакансии 836 кандидатов подали 2 896 заявлений (один кандидат может подать несколько заявлений в разные школы). По 617 вакансиям проведено 617 заседаний комиссии. На них рассмотрено 2 856 заявлений от 823 претендентов. По итогам конкурса из 755 претендентов, 392 были признаны победителями. Внутренним переводом без проведения конкурсной комиссии были переведены 81 сотрудников и 180 сотрудников внешним переводом, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Кроме того, 1 колледж из 11 колледжей опубликовал 1 вакансию. Поступило всего 1 заявление, от участия в конкурсе кандидат отказался. На основании чего заседание комиссии не проводилось.

Также 10 детских садов объявили 23 вакансии. В результате от 34 кандидатов поступило 43 заявления (один кандидат может подать несколько заявлений в разные дошкольные учреждения). В связи с этим было проведено 19 заседаний комиссии, 11 претендентов были признаны победителями и рекомендованы на занятие вакантного места.

Был проведен мониторинг 350 победителей из 410 на предмет трудоустройство по итогам конкурсной комиссии. В настоящее время 278 трудоустроены на постоянную работу. 22 победителя отказались от предложенной вакансии в связи с неудовлетворительными условиями труда.