Для подготовки к предполагаемой новой волне пандемии коронавируса разработаны 3 этапа действий работы провизорных и инфекционных стационаров.

Об этом сегодня на совещании, прошедшем в онлайн режиме под председательством Главы государства по вопросам подготовки ко второму этапу коронавирусной инфекции сообщил аким города Шымкента Мурат Айтенов, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

По словам акима, при стабильной эпидемиологической ситуации в медицинских организациях города в плановом порядке развернуты 1380 койко-мест. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации количество мест в провизорных и инфекционных стационарах города будет увеличено до 4025 коек. Кроме того, при вспышке инфекционных заболеваний в медицинских организациях города планируется увеличить коечный фонд, предназначенный для госпитализации инфекционных больных, до 5496 мест. В настоящее время город Шымкент готов к этим трем этапам.

В этой работе будут задействованы 36 медицинских организаций. Наряду с этим, подготовлены 13 диагностических центров для приема больных коронавирусом. В них предусмотрены 13 компьютерных томографов и 30 рентгеновских аппаратов. Также в городе насчитывается 7 ПЦР-лабораторий, которые в сутки будут проводить 3500 тестов на коронавирус. Три из них новые.

По материально-техническому оснащению, дополнительно приобретены 282 аппарата ИВЛ, количество аппаратов достигло 612 единиц. На материально-техническое оснащение объектов здравоохранения выделено 6 млрд. 600 млн. тенге. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Вместе с этим, в медицинских организациях установлены 3 новые кислородные станции и 9 резервуаров с жидким кислородом.

Помимо этого, в 36 поликлиниках города созданы 211 мобильных бригад, 121 машин скорой помощи готовы работать круглосуточно.

Для борьбы с эпидемией в городе запущен новый Call-center. Количество линий для приема вызовов увеличилась с 9 до 28, в три раза увеличилось число операторов. В сутки специалисты Call-center могут принимать 3 500 звонков.

В сентябре отработан алгоритм взаимодействия медицинских организаций, проведены 3 учения по координации распределения больных по категориям.

В медицинских организациях сформирован двухмесячный запас медикаментов. За это время 10 164 медицинских работников прошли обучение по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Эпидемиологическая ситуация в Шымкенте остается стабильной. В период вспышки пандемии пролечено 4 987 пациентов из более чем 5 тысяч больных. В настоящее время в стационарах получает лечение 71 человек.