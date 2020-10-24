О продлении карантина, ограничительных мер на территории города Шымкент и внесении изменений и дополнений в постановление Главного

государственного санитарного врача города Шымкент

Я, Главный государственный санитарный врач города Шымкент Тулебаев Абдиманап Кошкарович, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент с 00:00 часов 26 октября2020 года до 00:00 часов 9 ноября2020 года.

2. В постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент №39 от 25.09.2020 года внести следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 3.7. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.7. ограничение деятельности по времени с 07:00 до 23:00 часов в будние дни, в выходные и праздничные дни объектов общественного питания, работающих на открытом воздухе и объектов, расположенных в зданиях (кафе, рестораны, лаундж-бары, спорт-бары, бары, столовые, кофейни и кулинарии), в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах (в отдельных помещениях) с размещением обеденных столов до 50 посадочных мест.

Запрещено проводить торжественные, памятные мероприятия (банкеты, той, поминки, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, беташар и другое), запрет на работу фудкортов, банкетных залов»;

2) подпункт 3.11. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.11. организацию в обычном режиме объектов туризма и объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и другие) с размещением постояльцев (клиентов) не более 80% от проектной мощности, за исключением объектов, имеющих подряд на размещение отдельных групп (вахтовые работники, медработники, спортсмены) и оказанию услуг (питание, стирка, глажка и другое) для проживающих на объектах»;

3) подпункт 3.12. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.12. запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных мероприятий, форумов, конференций, семинаров и мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, в том числе на дому, за исключением проведения чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с Главными санитарными врачами соответствующих территорий и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №57 с одновременным скоплением не более 100 человек

4) подпункт 3.23. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.23. запрет на работу цирка, деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, ледовых площадок, батутов, и другие), букмекерских контор».

3. Настоящее Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности.

4. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации, довести до сведения всех заинтересованных ведомств и организаций, распространить в социальных сетях.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.