«Жилстройсбербанк» в здании рынка Бекжан открыл консультационный центр.

Теперь проживающие и работающие в этой части города могут здесь без проблем получать консультации по открытию депозита, получению кредита, а также узнать все про условия для получения жилья.

Этот консультационный центр АО «Жилстройсбербанка» в Шымкенте шестой по счету. К этой дате приурочили награждение вкладчиков, которые благодаря накоплениям стали обладателями собственного жилья.

Гүлмира Хакимбекова, жительница г. Шымкента:» У меня сыновья. Восемь лет назад я открыла депозит. На собранные деньги приобрела жилье. На второй депозит сделала ремонт. Деньги я вкладывала для своего жилья».

В банке уверяют, в новом центре горожане без очередей и лишней волокиты смогут получить самые необходимые услуги. Консультанты помогут составить жилищный план, подскажут как эффективно накопить и в итоге купить свое жилье.

Консультационный центр расположен на первом этаже здания рынка «Бекжан» возле автоЦОНа.