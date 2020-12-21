В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева, которое было озвучено 11 мая 2020г. Акционерное Общество «Жилстройсбербанк Казахстана» изменило свое официальное наименование на «Отбасы банк».

20 декабря 2020 года была проведена перерегистрация акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» на акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк».

С этого дня полное наименование Банка:

— на государственном языке: ««Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкi» акционерлiк қоғамы;

— на русском языке: акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»»;

— на английском языке: joint stock company ««Otbasy bank» house construction savings bank».

сокращенное наименование:

— на государственном языке: «Отбасы банк» АҚ;

— на русском языке: АО «Отбасы банк»;

— на английском языке: JSC «Otbasy bank».

Единственным акционером банка остается АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» со 100% правами владения и пользования государственным пакетом акций. Изменяется только официальное наименование Банка как юридического лица.

Жилстройсбербанк, а с сегодняшнего дня «Отбасы банк», остается банком, реализующим систему жилищно-строительных сбережений и не меняет своих функций оператора государственных жилищных программ.