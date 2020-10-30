Об этом сообщил заместитель акима Максут Исахов.
По решению градоначальника продлены сроки перехода на дифференцированный тариф проезда на общественном транспорте.
Изначально планировалось перейти на тариф с первого ноября, но сроки продлили до девятого ноября.
«Аким дал поручение, продлить сроки, чтобы жители успели приобрести карты. Сейчас идет регистрация льготных пользователей карт, школьников. Уже с девятого ноября наш город будет работать по дифференцированному тарифу», — сказал Максут Исахов, заместитель акима г. Шымкента.
Напомним, что стоимость поездки в общественном с картой «Tolem» — 70 тенге, тез карты наличными придется заплатить 100 тенге.