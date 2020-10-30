Для решения проблемы общественного транспорта в отдаленных населенных пунктах города Шымкент с 17 сентября в районе Солтустик саяжай курсирует автобус №108а.

В декабре планируется организовать работу автобусного маршрута №45 с периодичностью 10 минут в Солтустик саяжай, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Об этом во время онлайн-приема по личным вопросам граждан сообщил аким города Шымкент Мурат Айтенов. Также он отметил, что до конца года в город будет доставлено около 600 газовых автобусов.

Кроме того, на сегодняшнем онлайн-приеме граждане в основном задавали вопросы по социальным вопросам, жилищным и земельным документам.

Жительница города Эльмира Мамедова пожаловалась на парковку перед ТЦ «Эмиль» на проспекте Республики. По ее словам, во время ремонтных работ и наплыва посетителей возле торгового центра возникают пробки.

— Ремонт дорог на проспекте Республики полностью завершится в следующем году. В рамках среднего ремонта проспекта Республики, на запрошенном участке с соблюдением требований ПДД будет организована парковка, — сказал аким города, поручив руководителю отрасли провести работы в этом направлении в первой половине 2021 года.

Выслушав проблемы каждого жителя, аким города отметил, что вопросы будут решатся в соответствии с законом.