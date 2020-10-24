Происшествие повлияло на движение других поездов.

На территории города Шымкент 24 октября 2020 года в 02.31 на железнодорожной станции Шымкент произошел сход 13 вагонов (вагоны пустые, состав из 21 вагонов) с опрокидыванием.

Жертв и пострадавших нет. Причины происшествия выясняются.

Происшествие повлияло на движение других поездов. По предварительным данным стоят 5 пассажирских поездов по направлениям Алматы-Шымкент №11, Алматы-Ақтөбе №23, Ақтөбе-Алматы №34, Қызылорда-Петропавловск №76, Қызылорда-Көкшетау №56 и 10 грузовых поездов.

Сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы, задействованы 200 работников АО «КТЖ», 3 восстановительных поезда со станций Шымкент, Арысь и Тараза.

На месте происшествия работают 6 сотрудников ДЧС г. Шымкент и 3 ед. техники, 10 сотрудников ЛОВД станции Шымкент и 1 ед. техники. Планируется к 13.00 24 октября освободить 1 путь для движения поездов.