В Шымкенте с 1 августа зарегистрировано 869 больных пневмонией с признаками Сovid-19. За прошедшие сутки зарегистрирован 1 случай заражения.

По состоянию на 12 октября 2020 года в Шымкенте зарегистрировано 5203 случаев COVID-19. Из них симптомные — 2648, бессимптомные — 2554, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Кроме того, с 11 января по 12 октября в городе зарегистрировано 18 341 случаев пневмонии, из них пролечено 18 191.

На сегодняшний день число пациентов, вылечившихся от коронавируса, достигло 5 108.

Специалисты управления здравоохранения города напоминают о необходимости строгого соблюдения мер предосторожности во избежание распространения инфекции.