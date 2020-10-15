Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Шымкента Бакытжан Позилов.

Сейчас дети получают необходимое лечение.По словам чиновников, все школьники учились дистанционно. По их словам, у подростков выявлена бессимптомная форма.

Бақытжан ПОЗИЛОВ, руководитель управления здравоохранения Шымкента: Состояние детей хорошее. Так как у них молодой организм и крепкий иммунитет, с болезнью они быстро справятся. Уже сейчас наблюдается положительная динамика.

Глава горздрава также напомнил, что с наступлением холодов увеличилось количество случаев отравления угарным газом. Поэтому он призывает всех горожан отнестись с пониманием, когда к ним в дом приходят специалисты, чтобы проверить дымоходы и оборудование.