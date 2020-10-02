В Шымкенте задержали женщину за попытку дать взятку начальнику исправительного учреждения.

Взятку гражданская жена одного из заключенных аккуратно вложила в конверт. А чтобы никто не догадался, что в том самом конверте, зеленые купюры женщина спрятала в книгу.

«Прочитать» ее должен был начальник шымкентского исправительного учреждения. Подполковника юстиции подкупить не удалось. Камеры зафиксировали факт дачи взятки. Женщину задержали.

За полторы тысячи долларов 42-ух летняя жительница Караганды хотела создать для своего возлюбленного комфортные условия содержания за решеткой и посодействовать в сокращении срока.

Адильбек Досмагамбетов начальник ДУИС г. Шымкента: Гражданка «С» предложила начальнику учреждения смешанной безопасности — следственный изолятор — деньги взятку в сумме 1500 долларов США. Причина — покровительство ее мужу, который отбывает наказание, создание ему благоприятных условий. Супруг ее отбывает наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Были приняты меры. Начальник учреждения обратился с рапортом. Оперативными мерами службы собственной безопасности ДВД города Шымкент сотрудниками ДУИС она была задержана возбуждено уголовное дело дача взятки супруг ее привлекается за организацию дачи взятки.

Супруга задержанной женщины осудили за тяжкие преступления: вымогательство, разбой, похищение человека, организацию и руководство преступной группой. Суд назначил преступнику 11 лет лишения свободы. Свой срок 46-летний осужденный должен был отбывать в тюрьме Костаная, если бы не видео, появившееся в социальных сетях.

На видео с youtube голос за кадром говорит: «Осужденные живут, как у себя дома, кушают бешпармак и пьют виски».

Кадры были сделаны в костанайской колонии. В комфортных условиях, с телевизором и за богато накрытым столом, коротал свой срок осужденный по тяжким статьям. После разразившегося в сети скандала на сотрудников следственного изолятора завели уголовное дело, а осужденного перевели отбывать наказание в Шымкент.

К 11-ти годам заключения, осужденному теперь светит еще один срок — за провокацию в отношении сотрудников уголовно-исправительной системы. Гражданскую жену заключать под стражу не стали, женщина раскаялась. Ограничились подпиской о невыезде.

Тарас Луценко