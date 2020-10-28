Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемую, похитившую деньги у свекрови.

Полицейским Созауского РОП женщина сообщила о том, что с ее банковского счета неизвестно как пропали денежные средства.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “кража”.

Полицейские Созакского РОП по “горячим следам” задержали подозреваемую в краже по месту жительства. Ею оказалась невестка потерпевшей, которая полностью призналась в содеянном.

Как выяснилось, молодая женщина воспользовалась сотовым телефоном потерпевшей и перевела деньги свекрови на собственный счет. После чего, полученные деньги подозреваемая потратила на азартные игры и покупку новой одежды. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 130 тысяч тенге.

Также установлено, что подозреваемая ранее занималась мошенничеством.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Женщина находится под подпиской.

Полицейские Туркестанской области во избежание преступных посягательств, рекомендуют быть бдительными и не делиться личными данными с посторонними лицами. Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.