В полицию Туркестана позвонил местный житель и сообщил, что он задержал воришку, который попытался совершить кражу тормозных колодок, передает Otyrar.KZ.

Как рассказал потерпевший, к нему во двор проник знакомый, похитил тормозные колодки от поезда и попытался скрыться. Однако хозяин дома вовремя заметил подозреваемого и задержал с поличным на месте преступления, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Следствием установлено, что местный житель попытался совершить кражу в нетрезвом состоянии. Подозреваемый полностью признался в содеянном.