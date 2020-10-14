В УП Туркестана обратился местный житель о том, что неизвестные лица проводят «липовый» техосмотр автомашин, ввезенных из России, и оформляют поддельные документы, передает Otyrar.KZ.

В ходе расследования преступления, в полицию с аналогичным заявлением обратился еще один житель областного центра. Он также сообщил, что неизвестные лица выдали ему поддельные документы.

В результате ОРМ в одном из бутиков оперативники задержали двух подозреваемых, которые выдавали поддельные документы о прохождении техосмотра на автомашины из России. Ими оказались двое жителей Туркестана, у которых в качестве вещественных доказательств изъяты поддельные документы.

В настоящее время следствием выясняется количество пострадавших от действий подозреваемых и их причастность к совершению других подобных преступлений.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемые находятся под подпиской.