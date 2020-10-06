Полицейские Туркестанской области задержали нетрезвого водителя, ранее лишенного судом водительских прав, передает Otyrar.KZ.

Полицейские Отырарского РОП на улице одного из сел остановили автомашину «ВАЗ», вызвавшую подозрение у стражей порядка.

При проверке документов полицейские выяснили, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Согласно медицинскому освидетельствованию мужчина управлял автотранспортом в состоянии средней степени алкогольного опьянения.

Кроме того, установлено, что житель Отырарского района ранее решением суда был лишен водительских прав сроком на 7 лет.

Однако, несмотря на это, водитель не сделал для себя никаких выводов и повторно сел за руль нетрезвым.

Теперь за это нарушителю может грозить уголовная ответственность.