Полицейские Туркестанской области задержали нетрезвого водителя, ранее лишенного судом водительских прав, передает Otyrar.KZ.
Полицейские Отырарского РОП на улице одного из сел остановили автомашину «ВАЗ», вызвавшую подозрение у стражей порядка.
При проверке документов полицейские выяснили, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Согласно медицинскому освидетельствованию мужчина управлял автотранспортом в состоянии средней степени алкогольного опьянения.
Кроме того, установлено, что житель Отырарского района ранее решением суда был лишен водительских прав сроком на 7 лет.
Однако, несмотря на это, водитель не сделал для себя никаких выводов и повторно сел за руль нетрезвым.
Теперь за это нарушителю может грозить уголовная ответственность.