Сегодня, 13 октября, во вторник вещевой рынок «Авто-Нур» закрыли.

Территорию рынка оцепили полицейские, дежурят здесь и работники акиматов. Алибек АЙТБАЕВ, директор вещевого рынка Авто-Нур»: «В целях соблюдения всех мер предосторожности, сегодня мы проводим на базаре дезинфекцию.

Техникой и ручным способом продезинфицируем всю территорию. Охватим 100 процентов территории. О том, что будет дезинфекция работников, а также всех, кто торгует на рынке, вчера предупредили. Завтра рынок будет работать».

Слухи о том, что у торговцев выявили коронавирус, не подтвердились. Как сообщил главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев, все четыре новые случая заражения коронавирусом связаны с возвращением вахтовиков.