Третья четверть в школах начнется согласно утверждённого графика 11 января

В связи с проведением выборов в Мажилис Парламента и Маслихаты Республики Казахстан, объекты образования задействованы в качестве избирательных участков.

В период выборов избирательные участки (далее — ИУ) в республике развернуты на базе 5 522 школ из 7 090; на базе 143 детских дошкольных организаций из 6 651; в 215 средних учебных заведений из 644; в 53 высших учебных заведений из 125, на базе 22 школ-интернатов, спортшкол, общежитий ВУЗов из 114, также 12 ИУ развернуты на других объектах образования (дворец школьников, дом творчества, музыкальные школы), сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года №69 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при организации и проведении голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан», после завершения выборов на объектах образования, задействованных в качестве ИУ, будут организованы и проведены дезинфекционные мероприятия помещений, где проводилось голосование.

В зависимости от срока завершения дезинфекционных мероприятий учебный процесс в традиционном формате для дежурных классов и 9,11 классов в стенах школ начнется в разное время.

В организациях, не задействованных в голосовании и завершивших дезинфекцию, обучение в стенах школ начнётся с 11 января 2021 года в первую или во вторую смены.

В организациях образования, где дезинфекционные мероприятия не будут завершены, учащиеся 11 января будут учиться в онлайн-формате, то есть дистанционно.

Таким образом, третья четверть во всех школах страны начнется согласно утвержденному графику — 11 января в онлайн или офлайн-форматах.