В воинскую часть 35748 регионального командования «Юг» прибыли команды молодого пополнения из города Нур-Султан, Актюбинской и Кызылординской областей.

Этой осенью воинскую часть Шымкента пополнили 94 призывника. Небольшое количество новобранцев обусловлено комплектованием преимущественно военнослужащими по контракту, сообщает Пресс-служба Шымкентского гарнизона.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции после прибытия в воинскую часть молодого пополнения проводится лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР-исследования с изоляцией их на двухнедельный карантин. Во время карантина проводится медицинское обследование и социально-психологическое изучение.

После получения результатов тестирования и завершения карантина, солдаты приступят к прохождению курса молодого бойца, где в течение двух недель будут совершенствовать свои знания и навыки начальной военной подготовки и изучать основные предметы общевойсковой подготовки. С ними проведут занятия по строевой, физической, военно-медицинской подготовке, общевоинским уставам и основам безопасности военной службы.

По прибытию в часть, солдатам представили командный состав части, рассказали об истории создания воинской части, в которой они будут проходить службу.

К приезду пополнения в части были созданы все условия, назначена администрация сборов, в состав которого вошли опытные офицеры и сержанты, которые помогут молодому пополнению адаптироваться в новых условиях, и обучат основам военного дела.

Предварительно руководством воинской части проведены подготовительные мероприятия к прибытию солдат. Проведён косметический ремонт казарменных помещений, пополнены запасы медицинского пункта необходимой медицинской аппаратурой и оборудованием, медикаментами и дезинфицирующими средствами.

Есть комнаты психологической разгрузки и отдыха, в которых опытные психологи помогут призывникам адаптироваться к условиям военной службы.

Для обеспечения надлежащего контроля за морально-психологическим состоянием персональной ответственности должностных лиц, руководством Министерства обороны Республики Казахстан принято решение по использованию сотовой связи военнослужащими срочной службы для переговоров с близкими.

Торжественную присягу новобранцы примут на 22 ноября.