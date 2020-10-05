Об этом сообщил сегодня заместитель акима города Шымкент Максут Исахов на брифинге прошедшем в Информационно-коммуникационном центре.

В соответствии с генеральным планом Шымкента утвержден план развития транспортной инфраструктуры Шымкента с целью предотвращения пробок и аварий на улицах города. Так, запланировано работы по реконструкции нескольких улиц, строительство развязок, строительство новых улиц, оптимизация светофоров.

Одна из работ — строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова и Кунаева. Данный перекресток является одним из главных и оживленных магистралей города.

На сегодняшний день определен подрядчик. Строительство планируется начать 15 октября текущего года.

Генеральный подрядчик — ТОО «Bazis Construction».

Авторский надзор — ТОО «Саулет-SKB».

Технический надзор — ТОО «Акмол Тех Надзор»