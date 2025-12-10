Транспортная развязка на Кунаева уменьшила пробки в Шымкенте

Сегодня в Шымкенте на официальном учете состоит 470 тысяч автомобилей. По данным городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ежедневно в город въезжает и выезжает ещё примерно 100 тысяч машин.

После ввода в эксплуатацию транспортной развязки на проспекте Конаева в Шымкенте уменьшились пробки. Об этом сообщили руководители профильного управления. Напомним, строительство длилось четыре года. Для реализации масштабного проекта было снесено 104 объекта. Большая их часть — коммерческие помещения, остальные — частные дома.

Омир Калыбаев, заместитель руководителя ПТ и АД г. Шымкента:

«Раньше здесь было 2 полосы, теперь — 4. В обе стороны по 4 полосы. Конечно же, это решает проблему заторов. В дальнейшем поток автомобилей здесь будет ежегодно расти. Проект направлен именно на это».

Строительство на данном участке полностью завершено. Сейчас проходят работы по приёмке объекта. Сегодня члены городского совета ветеранов специально приехали сюда, чтобы ознакомиться с ходом работ.

Шалатай Мырзахметов, член городского Совета Ветеранов:

«Впервые пришёл на новый мост и, честно говоря, удивлён. Мы хорошо знаем, каким этот участок был раньше — здесь всегда были большие пробки. Это дорога, ведущая из Шымкента в Ташкент. Теперь, похоже, всех этих заторов не будет».

Сейчас продолжаются работы на 5-м этапе проспекта Кунаева. На участке возле реки Бадам уже завершено 60% строительства. Согласно плану, работы на этом отрезке должны быть полностью завершены в следующем году.