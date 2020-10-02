Об этом сегодня на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил главный ветеринарный инспектор области.

«Владельцы животноводческих базаров в нескольких районах очень спешат открыть свои рынки. Этот вопрос поднимался и в селе Карабулак Сайрамского района. Однако нарушать карантинные требования нельзя. Предупреждаем, что в случае открытия скотных рынков в районах без разрешения, будут приняты меры. Такие базары являются местом массового скопления людей», — сказал Нуржан Усенбаев.

По его словам, решение о временном ограничении работы рынков целесообразно. Это связано с тем, что предприниматели, продающие домашний скот, часто забывают о мерах предосторожности.

Заместитель начальника областного управления сельского хозяйства также отметил, что граждане должны с пониманием отнестись к подобным временным ограничениям.