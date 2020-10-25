За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 152 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 15

город Алматы — 20

город Шымкент — 3

Акмолинская область — 12

Актюбинская область — 1

Алматинская область — 12

Атырауская область — 5

Восточно-Казахстанская область — 27

Жамбылская область — 4

Западно-Казахстанская область — 8

Карагандинская область — 10

Костанайская область — 6

Мангистауская область — 6

Павлодарская область — 13

Северо-Казахстанская область — 9

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлены 110402 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 163 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 18 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 36895, летальных случаев — 393, выздоровевших — 28460.