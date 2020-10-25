За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 152 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 15
город Алматы — 20
город Шымкент — 3
Акмолинская область — 12
Актюбинская область — 1
Алматинская область — 12
Атырауская область — 5
Восточно-Казахстанская область — 27
Жамбылская область — 4
Западно-Казахстанская область — 8
Карагандинская область — 10
Костанайская область — 6
Мангистауская область — 6
Павлодарская область — 13
Северо-Казахстанская область — 9
Туркестанская область — 1
Всего в стране выявлены 110402 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 163 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 18 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 36895, летальных случаев — 393, выздоровевших — 28460.